Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden! Abdullah Avcı onay verdi

Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve başkan Fikret Orman'ın istifa etmesiyle birlikte olağanüstü kongreye gidecek olan Beşiktaş'ta bir yandan ara transfer dönemi ve sezon sonu planlaması için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda 3 isimle yollarını ayırma kararı öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





