09 Ekim 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden! Abdullah Avcı onay verdi

Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve başkan Fikret Orman'ın istifa etmesiyle birlikte olağanüstü kongreye gidecek olan Beşiktaş'ta bir yandan ara transfer dönemi ve sezon sonu planlaması için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda 3 isimle yollarını ayırma kararı öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:54
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Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden! Abdullah Avcı onay verdi

Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da kötü günler geçiren ve son olarak sahasında ağırladığı lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek derin bir nefes alan Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. İşte siyah-beyazlı takımın gündemine dair son gelişmeler...

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Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden! Abdullah Avcı onay verdi

AVCI'DAN LJAJIC KARARI

Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturasının çıkarıldığı isimlerin başında Adem Ljajic geliyor.

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Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden! Abdullah Avcı onay verdi

Ljajic için söylenen "Manuel Fernandes bile onun kadar gezmiyordu" sözlerinin yöneticilerin de kula��ına gelmesi herkesi rahatsız etmeye başladı.

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Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden! Abdullah Avcı onay verdi

Sırp oyuncunun haftada en az 2 kez dışarı çıktığı, hatta pazar günü maç olduğu günler cuma gecesini bile dışarıya çıktığı iddia ediliyor.

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Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden! Abdullah Avcı onay verdi

Bu arada Alanya maçında Ljajic'in oyundan çıkmasından sonra Beşiktaş'ın kendine gelmesi üzerine, teknik direktör Avcı'nın milli arada Ljajic'siz bir oyun kurgusuna ağırlık vereceği öğrenildi.

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