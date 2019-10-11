İngiliz basını açıkladı! Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz aday

Başkan Fikret Orman'ın istifası sonrası büyük bir deprem yaşayan ve olağanüstü seçimli kongreye gidecek olan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Başkanlık için 4 ismin adaylığını açıkladığı siyah-beyazlılarda merak edilen konulardan biriyse teknik direktör Abdullah Avcı'nın geleceği... Beşiktaş'ın bu sezonki kötü gidişatının en büyük sorumluları arasında gösterilen tecrübeli teknik adamın, yeni yönetimle birlikte görevine son verileceği iddia edilmişti. Öte yandan İngiliz basınından Daily Record, bazı başkan adaylarının teknik direktörlük görevi için düşündüğü ismi açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 21:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





