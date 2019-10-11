11 Ekim 2019, Cuma

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İngiliz basını açıkladı! Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz aday

Başkan Fikret Orman'ın istifası sonrası büyük bir deprem yaşayan ve olağanüstü seçimli kongreye gidecek olan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Başkanlık için 4 ismin adaylığını açıkladığı siyah-beyazlılarda merak edilen konulardan biriyse teknik direktör Abdullah Avcı'nın geleceği... Beşiktaş'ın bu sezonki kötü gidişatının en büyük sorumluları arasında gösterilen tecrübeli teknik adamın, yeni yönetimle birlikte görevine son verileceği iddia edilmişti. Öte yandan İngiliz basınından Daily Record, bazı başkan adaylarının teknik direktörlük görevi için düşündüğü ismi açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 21:35
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İngiliz basını açıkladı! Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz aday

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası yapılacak olağanüstü kongre için geri sayım başladı.

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İngiliz basını açıkladı! Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz aday

Siyah-beyazlılarda 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda 4 aday başkan olmak için yarışacak.

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İngiliz basını açıkladı! Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz aday

Başkan adaylarının geçici listelerini Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'na verme süresi sona erdi.

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İngiliz basını açıkladı! Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz aday

Adaylık için gereken 250 imza barajını geçen Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal, geçici listelerini Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti.

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İngiliz basını açıkladı! Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz aday

Son anda aday olacağını açıklayan Melih Arslan ise 250 imzayı toplayamadığı için başkanlığa aday olamadı.

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