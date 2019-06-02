02 Haziran 2019, Pazar
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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu
Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken ayrılıklar da gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın 10 numarası Oğzuhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.06.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 17:18
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