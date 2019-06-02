02 Haziran 2019, Pazar

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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu

Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken ayrılıklar da gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın 10 numarası Oğzuhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 17:18
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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve başlamasının ardından yeni sezonunun bütçesi de belirlendi.

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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu

Siyah beyazlılar, yeni sezondaki bütçesini 70 milyondan 45 milyon euroya düşürecek.

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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu

Teknik direktör Abdullah Avcı ile Türk lirası üzerinden sözleşme yapan Beşiktaş, yerli oyuncularla da yine Türk lirası üzerinden anlaşma sağlayacak.

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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu

Siyah beyazlılarda ayrılıklar da devam edecek.

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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu

Sözleşmeleri biten Mustafa Pektemek, Gökhan Töre, Tolga Zengin ve kiralık statüsünde olan Kagawa ile vedalaşılmasının ardından çok fazla forma şansı bulamayan ve yüksek maliyeti bulunan oyuncularla da yolların ayrılması planlanıyor.

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