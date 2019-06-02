02 Haziran 2019, Pazar

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İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi! Gelir gelmez o ismi istedi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle transfer çalışmalarına hız verildi. Yeni sezonda kadroda görmek istemediği yönetime bildiren tecrübeli teknik adamın transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 19:30
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İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi! Gelir gelmez o ismi istedi

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla yeniden şampiyonluk potasına giren ancak son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi! Gelir gelmez o ismi istedi

Adı Okan Buruk, Sergen Yalçın, Guti, Tayfun Korkut, Mircea Lucescu gibi teknik adamlarla anılan siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi! Gelir gelmez o ismi istedi

Beşiktaş'ta Avcı'nın takıma getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

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İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi! Gelir gelmez o ismi istedi

Kara Kartal, ilk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı ve gösterdiği etkili performansla taraftarın gönlünde taht kuran Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

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İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi! Gelir gelmez o ismi istedi

Transfer bütçesinde küçülmeye gidecek olan Beşiktaş, önceliğini kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara verecek.

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