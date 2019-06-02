İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi! Gelir gelmez o ismi istedi

Adı Okan Buruk, Sergen Yalçın, Guti, Tayfun Korkut, Mircea Lucescu gibi teknik adamlarla anılan siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.