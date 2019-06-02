02 Haziran 2019, Pazar
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İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi! Gelir gelmez o ismi istedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle transfer çalışmalarına hız verildi. Yeni sezonda kadroda görmek istemediği yönetime bildiren tecrübeli teknik adamın transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.06.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 19:30
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