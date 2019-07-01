01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaşlı Medel'e teklif Copa America'dan sonra!

Brezilya'da organize edilen Copa America'da, milli takım formasıyla başarılı bir performansa imza atan Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'e turnuva sonrası teklif yapılmaya hazırlanılıyor.

Giriş Tarihi: 01.07.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 12:42
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Beşiktaşlı Medel'e teklif Copa America'dan sonra!

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Brezilya'da organize edilen Copa America'daki futboluyla göz dolduruyor.

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Beşiktaşlı Medel'e teklif Copa America'dan sonra!

Şili'nin yarı finale yükseldiği Copa America'da, Gary Medel de takımın değişmez ismi olarak öne çıkarken tecrübeli isim takımının yarı finale çıkmasında büyük rol oynadı.

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Beşiktaşlı Medel'e teklif Copa America'dan sonra!

Takımının oynadığı 4 maçın tamamında forma giyen Medel, birçok kulübün de transfer listesine girdi.

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Beşiktaşlı Medel'e teklif Copa America'dan sonra!

Milli takımda stoper oynayan Medel, yalnızca bir karşılaşmada sağ bekte forma giyerken bu maçta Şili, Uruguay'a 1-0 mağlup oldu ve Medel de 55. dakikada yerini Lichnovsky'ye bıraktı.

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Beşiktaşlı Medel'e teklif Copa America'dan sonra!

4-0 kazanılan Japonya maçında, 2-1 galip tamamlanan Ekvator maçında ve son olarak normal süresi 0-0 biten ve Şili'nin penaltılarla kazandığı Kolombiya maçında 90 dakika stoper oynayan Medel, takımının aldığı galibiyetlerde büyük rol oynadı.

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