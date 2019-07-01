01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı

Yeni sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş henüz bir transferi resmiyete dökmedi. Siyah-beyazlı takımın listesinde yer alan yıldız isimden ise flaş bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 01.07.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 13:44
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Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

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Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda yapılan çalışmalar devam ederken, henüz transferle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı

Siyah-beyazlı takımın listesinde bulunduğu konuşulan Malmö'nün 29 yaşındaki yıldızı Fouad Bachirou, konuyla ilgili gelen soruları yanıtladı.

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Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı

AIK Stockholm ile oynanan maç sonrası gazetecilerin Beşiktaş'ı sorması üzerine Bachirou şu yanıtı verdi:

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Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı

"Sizin de dediğiniz gibi Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini biliyorum. Türk basınında yazılanları da duydum. Ancak şu an için daha fazla bir şey diyemem. Dedikodular devam edecektir ama benim için önemli olan yeniden oynamaktı. Uzun zamandır oynamamıştım."


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