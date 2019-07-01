01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı
Yeni sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş henüz bir transferi resmiyete dökmedi. Siyah-beyazlı takımın listesinde yer alan yıldız isimden ise flaş bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 01.07.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 13:44
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