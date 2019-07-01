Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı

"Sizin de dediğiniz gibi Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini biliyorum. Türk basınında yazılanları da duydum. Ancak şu an için daha fazla bir şey diyemem. Dedikodular devam edecektir ama benim için önemli olan yeniden oynamaktı. Uzun zamandır oynamamıştım."



