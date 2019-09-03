03 Eylül 2019, Salı

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Yeni transferler Abdoulay Diaby ve Mohamed Elneny de kadroda yer aldı. İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 kişilik listesi...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 21:51
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, UEFA kadrosunu belirledi.

İşte o liste...

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...


KALECİ

KARIUS

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...

UTKU YUVAKURAN

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...

ERSİN DESTANOĞLU

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...

DEFANS

ENZO ROCO

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