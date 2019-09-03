Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Yeni transferler Abdoulay Diaby ve Mohamed Elneny de kadroda yer aldı. İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 kişilik listesi...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 21:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





