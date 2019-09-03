03 Eylül 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Yeni transferler Abdoulay Diaby ve Mohamed Elneny de kadroda yer aldı. İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 kişilik listesi...
Giriş Tarihi: 03.09.2019 21:51
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"