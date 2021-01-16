16 Ocak 2021, Cumartesi

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Beşiktaş'ın transferde hedefi Almanya! Listedeki 3 isim...

Süper Lig'de 18. hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş, devre arasında eksik bölgelerini güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların transfer listesinde 3 gurbetçi oyuncu var. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.01.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 06:07
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Beşiktaş'ın transferde hedefi Almanya! Listedeki 3 isim...

Beşiktaş yönetimi, kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvarken, adımlarını da atmaya başladı. Ara transferde istediği isimlere yoğunlaşacak olan Kartal, bazı isimler için ise sezon sonunu da bekleyebilir.

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Beşiktaş'ın transferde hedefi Almanya! Listedeki 3 isim...

Transfer Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları, Almanya'ya giderek resmi temaslara da başlayacak. İşte Kartal'ın hedefindeki 3 isim:

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Beşiktaş'ın transferde hedefi Almanya! Listedeki 3 isim...

KENAN KARAMAN

Santrfor transferinde bir numaralı hedef Mario Mandzukic'te işin çıkmaza girmesiyle rotayı F.Düsseldorf'ta oynayan Kenan Karaman'a kıran Beşiktaş yönetimi, kulübünün istediği 650 bin Euro'yu aşağı çekmek istiyor.

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Beşiktaş'ın transferde hedefi Almanya! Listedeki 3 isim...

SALİH ÖZCAN

Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih'i geçtiğimiz yıldan bu yana takip eden siyah-beyazlılar, bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Daha önce oyuncu ile kurulan temaslar olumlu sonuçlanırken, bu kez Erdal Torunoğulları transferi de resmen tamamlamayı planlıyor.

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Beşiktaş'ın transferde hedefi Almanya! Listedeki 3 isim...

AHMED KUTUCU

Son olarak Schalke'den ayrılmayı düşünen milli futbolcu Ahmed Kutucu için de Kenan'ın durumuna göre bir transfer görüşmesi gerçekleştirilecek. Kulübü ile 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 20 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündemde. (Sabah)

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