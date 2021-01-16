Beşiktaş'ın transferde hedefi Almanya! Listedeki 3 isim...

SALİH ÖZCAN

Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih'i geçtiğimiz yıldan bu yana takip eden siyah-beyazlılar, bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Daha önce oyuncu ile kurulan temaslar olumlu sonuçlanırken, bu kez Erdal Torunoğulları transferi de resmen tamamlamayı planlıyor.