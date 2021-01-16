16 Ocak 2021, Cumartesi

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Beşiktaş'a transferde mutlu son! Fenerbahçe ve Lille istiyordu...

Devre arasında kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen Beşiktaş'ta, bir yandan geleceğe yatırım yapmak adına genç oyuncu transferleri de devam ediyor. Siyah beyazlılar, bu kapsamda TFF 1. Lig'de forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen genç oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)

Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 09:20
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Beşiktaş'a transferde mutlu son! Genç oyuncu...

Sezon başında kadrosu oldukça tartışılan Beşiktaş, başarılı bir form grafiği sergileyerek Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

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Beşiktaş'a transferde mutlu son! Genç oyuncu...

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kara Kartal, devre arasında kadrosuna takviyeler yaparak hem şampiyonluk yolunda hem de Türkiye Kupası serüveninde emin adımlarla devam etmek istiyor.

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Beşiktaş'a transferde mutlu son! Genç oyuncu...

Siyah beyazlılar kadrosundaki eksik noktalara yıldız oyuncu transferleri yapmaya çabalarken, bir yandan da genç ve gelecek vadeden oyunculara yöneldi.

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Beşiktaş'a transferde mutlu son! Genç oyuncu...

Kartal, Rosier'in etkili performansına rağmen sağ bek pozisyonunda yıldız oyuncuya alternatif olabilecek genç bir oyuncu arayışlarında sonuca vardı.

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Beşiktaş'a transferde mutlu son! Genç oyuncu...

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan'ı kadrosuna katıyor. Eskişehirspor ile anlaşmaya varan siyah beyazlılar, bu transferi bitirmek üzere. Aralık 2019'da Eskişehirspor'la profesyonel sözleşme imzalayan Bilal'in ismi Fenerbahçe ve Ligue 1 ekibi Lille ile de anılıyordu.

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