Beşiktaş'a transferde mutlu son! Fenerbahçe ve Lille istiyordu...

Devre arasında kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen Beşiktaş'ta, bir yandan geleceğe yatırım yapmak adına genç oyuncu transferleri de devam ediyor. Siyah beyazlılar, bu kapsamda TFF 1. Lig'de forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen genç oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 09:20 ABONE OL