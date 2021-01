Usta yazarlardan flaş Beşiktaş - Rizespor maçı değerlendirmesi! "O formda değilse..."

TURGAY DEMİR - 4. DİREK!

Lig maçında topla daha çok az oynayıp, neredeyse bulduğu her pozisyonu gol yaparak çok farklı kazanan Beşiktaş, dün gece topun sahibi olurken pozisyonları "sahipsiz" kaldı. Tomas, lig maçında ideal on birine yaptıramadığı takım savunmasını dün rotasyonlu kadroya yaptırdı. Kendi sahasında bekleyen, oyunun boyunu 20 metre civarında tutan Rizespor, bulduğu her fırsatta da kontrataklar yaptı.