14 Ocak 2021, Perşembe

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Usta yazarlardan flaş Beşiktaş - Rizespor maçı değerlendirmesi! "O formda değilse..."

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek, adını çeyrek finale yazdırdı. Usta isimler karşılaşmayı flaş sözlerle yorumladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 08:57
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Usta yazarlardan flaş Beşiktaş - Rizespor maçı değerlendirmesi! O formda değilse...

TURGAY DEMİR - 4. DİREK!

Lig maçında topla daha çok az oynayıp, neredeyse bulduğu her pozisyonu gol yaparak çok farklı kazanan Beşiktaş, dün gece topun sahibi olurken pozisyonları "sahipsiz" kaldı. Tomas, lig maçında ideal on birine yaptıramadığı takım savunmasını dün rotasyonlu kadroya yaptırdı. Kendi sahasında bekleyen, oyunun boyunu 20 metre civarında tutan Rizespor, bulduğu her fırsatta da kontrataklar yaptı.

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Usta yazarlardan flaş Beşiktaş - Rizespor maçı değerlendirmesi! O formda değilse...

Rakibiniz böyle beklerken, kolay çözüm için kanat oyuncularınız çok kararlı oynamalı ve son çizgiye inerek savunmanın dengesini bozmalıdır. Bunu yapamıyorsanız öndeki santraforunuzla, arkasındaki on numaranız ve kanatlardaki oyuncularınız birbirlerine yakın oynayıp kale kapısını göbekten delmeyi deneyebilirler. Beşiktaş dün ilk yarıda ikisini de yapamadı.

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Usta yazarlardan flaş Beşiktaş - Rizespor maçı değerlendirmesi! O formda değilse...

Sergen hoca, ikinci yarı başında Aboubakar-Larin değişikliği yaparken, oyuncularından rakip sahadaki baskıyı artırmalarını da istemiş olmalı. Çünkü bu yarıda siyah-beyazlı oyuncular, ikili mücadelelerde de etkili oldular.

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Usta yazarlardan flaş Beşiktaş - Rizespor maçı değerlendirmesi! O formda değilse...

Larin iki, Mensah bir pozisyonu harcarken, Rizespor da iki iyi kontratak yaptı. Güven ve Josef De Souza'yı da sahaya süren Sergen hoca kısa kesmek, Rizespor ise uzatmak istiyordu. Baskı iyice arttı, şutlar, ortalar, kornerler üst üste yaşanıyordu ki "Arka direk Larin" çıktı sahneye ve turu getirdi.

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Usta yazarlardan flaş Beşiktaş - Rizespor maçı değerlendirmesi! O formda değilse...

Oraya çok alıştı Larin, adeta kalenin dördüncü direği gibi aniden ortaya çıkıp ayak ya da kafayla işi bitiriyor. Montero'yu çok beğendim. Larin ve Josef De Souza ise bana göre maçı değiştiren oyunculardı. Aboubakar mı? O kendini derbiye sakladı sanırım; Aboubakar, dün atamadıysa, pazar atar...

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