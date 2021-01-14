Usta yazarlardan flaş Beşiktaş - Rizespor maçı değerlendirmesi! "O formda değilse..."

Oraya çok alıştı Larin, adeta kalenin dördüncü direği gibi aniden ortaya çıkıp ayak ya da kafayla işi bitiriyor. Montero'yu çok beğendim. Larin ve Josef De Souza ise bana göre maçı değiştiren oyunculardı. Aboubakar mı? O kendini derbiye sakladı sanırım; Aboubakar, dün atamadıysa, pazar atar...