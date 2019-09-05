05 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın son gün bombası ortaya çıktı! Resmen açıkladılar

Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, son olarak forvet rotasyonunu Abdoulay Diaby ile güçlendiren siyah-beyazlıların transfer döneminin son gününde dünya yıldızı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu yazdı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 10:28
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Beşiktaş'ın son gün bombası ortaya çıktı! Dünya yıldızı golcü...

Toplamda 8 transfer ile (Adem Ljajic dahil) yaz transfer sezonunu kapatan Beşiktaş'ın bombasını duyurdular...

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Beşiktaş'ın son gün bombası ortaya çıktı! Dünya yıldızı golcü...

Dünyaca ünlü bir gazeteci siyah beyazlıların dünya yıldızı transfer hamlesini yazdı...

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Beşiktaş'ın son gün bombası ortaya çıktı! Dünya yıldızı golcü...

İşte Beşiktaş'ın transferdeki son gün transfer sürprizi ve taraftarına hediyesi etmek istediği yıldızın transfer detayları...

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Beşiktaş'ın son gün bombası ortaya çıktı! Dünya yıldızı golcü...

Burak Yılmaz'ın sakatlığında kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'ta kadroya sadece Diaby katıldı.

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Beşiktaş'ın son gün bombası ortaya çıktı! Dünya yıldızı golcü...

Hem kanatta hem de ileri uçta oynayabilen Malili oyuncu, Abdullah Avcı'nın jokerlerinden biri olacak.

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