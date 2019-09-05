05 Eylül 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ın son gün bombası ortaya çıktı! Resmen açıkladılar
Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, son olarak forvet rotasyonunu Abdoulay Diaby ile güçlendiren siyah-beyazlıların transfer döneminin son gününde dünya yıldızı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu yazdı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 10:28
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