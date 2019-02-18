Beşiktaş'ın orta sahasından gole büyük katkı

Siyah-beyazlı takımda Lens 5, Oğuzhan Özyakup, Quaresma ile Dorukhan Toköz 3'er, Adem Ljajic 4, Hutchinson ve Kagawa da 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş orta sahasının diğer 7 golünü ise devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel (6) ve Tolgay Arslan (1) kaydetti.