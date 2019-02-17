18 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçına özel prim

Tesislerde kampa giren Güneş Fenerbahçe'nin maçlarını izliyor. Oyuncularına uyarılar yapmaya da başlayan usta hocanın amacı galibiyet serisinin sürmesi. Siyah beyzlı yönetim de Fenerbahçe maçına özel prim için kolları sıvadı.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 23:03 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 07:59
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçına özel prim

Beşiktaş'ta gelecek hafta pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe için düğmeye çoktan basıldı. Sezonun ikinci yarısına hızlı başlayarak 5 maçta 4 galibiyet alan siyah-beyazlıların hedefinde seriyi sürdürmek var. Bu doğrultuda çalışmalara start veren teknik direktör Şenol Güneş de tesislerde adeta kamp kurdu.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçına özel prim

Usta çalıştırıcının sarı-lacivertli takımın oynadığı maçları izleyerek rakibin hücum ve defans organizasyonları hakkında not aldığı ifade edilirken, bugün start alacak antrenmanlarda taktik çalışmalara geçeceği bildirildi.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçına özel prim

KAGAWA VE DORUKHAN'A ÖZEL İLGİ

Talebelerıne 1 gün izin veren Güneş'in derbi için motivasyon konuşmalarına da başladığı ve "Çıkıp sadece işimizi yapalım. Aynı duygu ve düşünceyle. Başkan arkamızda, camia bizi seviyor. Taraftarın sevgisi tarif edilemez. Sabırlı olacağız, inatçı olacağız, en önemlisi de akıllı olacağız. Bu çıkışımızı devam ettireceğiz" dediği ifade edildi.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçına özel prim

Öte yandan bazı isimlerle yakından ilgilenen tecrübeli teknik adamın, yardımcısı Guti'den Kagawa, Dorukhan gibi oyuncuları özel olarak derbiye hazırlamasını istediği kaydedildi.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçına özel prim

DERBİ İÇİN PRİM PAKEDİ HAZIR

Prim uygulamasını kaldırmasına rağmen bazı derbilerde bu kuralını bozan yönetimin, Fenerbahçe derbisi için özel bir prim düşündüğü belirtildi.

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