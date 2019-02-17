Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçına özel prim

KAGAWA VE DORUKHAN'A ÖZEL İLGİ

Talebelerıne 1 gün izin veren Güneş'in derbi için motivasyon konuşmalarına da başladığı ve "Çıkıp sadece işimizi yapalım. Aynı duygu ve düşünceyle. Başkan arkamızda, camia bizi seviyor. Taraftarın sevgisi tarif edilemez. Sabırlı olacağız, inatçı olacağız, en önemlisi de akıllı olacağız. Bu çıkışımızı devam ettireceğiz" dediği ifade edildi.