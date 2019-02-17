18 Şubat 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçına özel prim
Tesislerde kampa giren Güneş Fenerbahçe'nin maçlarını izliyor. Oyuncularına uyarılar yapmaya da başlayan usta hocanın amacı galibiyet serisinin sürmesi. Siyah beyzlı yönetim de Fenerbahçe maçına özel prim için kolları sıvadı.
Giriş Tarihi: 17.02.2019 23:03 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 07:59
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