18 Şubat 2019, Pazartesi

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Shinji Kagawa'dan derbi mesajı

Boğazın Samurayı Kagawa, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de olmayı arzuladığını açıkladı. Japon yıldız, şampiyonluk şanslarının sürdüğünü de kaydetti.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 12:08
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Shinji Kagawa'dan derbi mesajı

Beşiktaş kariyerine Antalya'da muhteşem bir başlangıç Shinji Kagawa artık ilk 11'e yerleşmek istiyor.

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Shinji Kagawa'dan derbi mesajı

Siyah-beyazlılar'ın Antalya deplasmanında 10, içerideki Bursa maçında 24 ve Yeni Malatya karşısında 29 dakika süre alan Japon orta saha, ülke basınına Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlamak istediğini söyledi.

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Shinji Kagawa'dan derbi mesajı

En son 31 Ekim 2018'de Dortmund'un Almanya Kupası'nda Union Berlin ile yaptığı maça ilk 11'de başlayan Kagawa, o tarihten bu yana şans bulduğu karşılaşmalarda hep kulübedeydi.

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Shinji Kagawa'dan derbi mesajı

Maç kondisyonunu yavaş yavaş kazanan 'Boğazın Samurayı' sarı- lacivertlilere gol atarak taraftarı sevindirmek istediğini belirtti.

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Shinji Kagawa'dan derbi mesajı

Kagawa, antrenmanlarda elinden geldiğini yaptığını ve hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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