17 Mayıs 2019, Cuma

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Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Yönetim harekete geçti

Fikret Orman'ın yeniden başkan seçilmesiyle transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim, eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 09:58
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Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Yönetim harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde Olağan Seçimli Genel Kurul'da 5. kez başkan seçilen Fikret Orman, yaz transfer dönemi için takviye çalışmalarına başladı.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Yönetim harekete geçti

Mali sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlı yönetim, transfer bütçesinde küçülmeye gidecek.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Yönetim harekete geçti

Kara Kartal'da öncelik ise yeni teknik direktör arayışlarına verilmiş durumda. Siyah-beyazlıların adı Guti, Okan Buruk, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Tayfun Korkut gibi isimlerle anılıyor.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Yönetim harekete geçti

Yönetimin transferdeki önceliği ise stoper bölgesi...

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Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor! Yönetim harekete geçti

Beşiktaş kadrosunda 3 stoper + Medel ve Necip bulunuyor. Roco ile Medel'in ayrılma ihtimalleri çok yüksek.

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