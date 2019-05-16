17 Mayıs 2019, Cuma

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Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde

Siyah-beyazlı yönetim sezon bittikten sonra yeni teknik adamı açıklayacak. Listede Mircea Lucescu, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut şimdiden öne çıkan isimler oldu...

Giriş Tarihi: 16.05.2019 01:35 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 07:37
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Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde

Beşiktaş'ta pazar günü yapılan seçimin ardından yeniden Başkan seçilen Fikret Orman, yeni yönetimiyle yaptığı ilk toplantıda teknik direktör adaylarını da masaya yatırdı.

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Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde

Siyah-beyazlı yönetimin ilk icraatı, sezon biter bitmez en geç 1 hafta içinde teknik direktörü açıklamak olacak.

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Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde

Görüşülmesi kesin olan isimlerin Mircea Lucescu, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde

MİRCEA LUCESCU ÇOK TECRÜBELİ

Türkiye'de futbol ortamını çok iyi bilmesi ve Süper Lig tecrübesinin olması Lucescu'yu avantajlı duruma getiriyor.

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Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde

Bunun yanında, siyah beyazlı ekipte taraftarların çok istediği Sergen en güçlü 2. aday konumuna yükselmiş durumda.

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