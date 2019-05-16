17 Mayıs 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde
Siyah-beyazlı yönetim sezon bittikten sonra yeni teknik adamı açıklayacak. Listede Mircea Lucescu, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut şimdiden öne çıkan isimler oldu...
Giriş Tarihi: 16.05.2019 01:35 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 07:37
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