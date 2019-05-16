17 Mayıs 2019, Cuma

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Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Beşiktaş'ta görev yapan Real Madrid efsanesi Guti, Arnhem'de kiralık oynayan ve Hollanda Ligi'nde 7 gol ve 10 asist yapan Martin Ödegaard'ı getirmek için Real Madrid ile görüşecek.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 08:37
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Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

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Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Bu çalışmaları yürütenlerden biri de, yeni sezonda takımda olup olmayacağı halen kesinlik kazanmayan Guti Hernandez.

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Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Ancak Norveç'ten gelen bir iddia, Guti'nin siyah-beyazlılar için çalışmalara şimdiden başladığını kanıtlar nitelikte.

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Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Öyle ki, şu anda Arnhem formasıyla Hollanda Ligi'nde 7 gol ve 10 asistle oynayan Martin Ödegaard'ın gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceği iddia edildi.

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Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Real Madrid'in bonservisini aldıktan sonra iki sezon Hollanda'da değerlendirdiği genç yıldız adayını bu kez Türkiye'ye daha sert bir lige gönderme kararı aldığı belirtildi.

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