17 Mayıs 2019, Cuma
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Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!
Beşiktaş'ta görev yapan Real Madrid efsanesi Guti, Arnhem'de kiralık oynayan ve Hollanda Ligi'nde 7 gol ve 10 asist yapan Martin Ödegaard'ı getirmek için Real Madrid ile görüşecek.
Giriş Tarihi: 16.05.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 08:37
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