17 Mayıs 2019, Cuma

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Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

Beşiktaş'tan 7 milyon euro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lyon takımına transfer olan Marcelo Guedes, Türkiye'ye dönme hazırlığı yapıyor.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 21:08
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Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

Genel kurulu 5. kez başkan seçilerek atlatan Fikret Orman, gelecek yılın kadro planlaması için kolları sıvadı.

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Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

Siyah-Beyazlı yönetimin öncelikleri arasında teknik direktör sorunu ile stoper sorunu bulunuyor.

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Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

Vida'ya gelen transfer tekliflerini de göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, bu bölgeye tanıdık bir ismi transfer etmek istiyor.

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Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

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Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor

Yeni hocayı lig biter bitmez açıklayacak olan Beşiktaş, eski futbolcusu Marcelo'yu da geri getirmek için girişimlere başladı.

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