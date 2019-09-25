25 Eylül 2019, Çarşamba

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UEFA'dan Süper Lig devine şok! Men cezası...

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifasının ardından tehlike çanları çalmaya başladı. Siyah beyazlı yönetim, bu sezona ait olan 15 milyon euroluk futbolcu alacakları yeni transferlerin bonservis bedelleri ile vergileri ödeyerek borçsuzluk raporunu UEFA Merkezi'ne göndermek zorunda. Yeni yönetim 30 Ekim'e kadar borçsuzluk yazısını alamazsa önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'ndan men edilecek.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 10:55
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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifasının ardından tehlike çanları çalmaya başladı.

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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...

Bugün yapılacak divan kurulu toplantısından sonra Başkan'ın görevini Divan Kurulu Başkan'ı Tevfik Yamantürk'e devretmesi bekleniyor. Peki yeni gelecek yönetimi neler bekliyor...

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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...

İlk sıra UEFA tehlikesi var. Beşiktaş Yönetimi, bu sezona ait olan 15 milyon Euro'luk futbolcu alacakları yeni transferlerin bonservis bedelleri ile vergileri ödeyerek borçsuzluk raporunu UEFA Merkezi'ne göndermek zorunda.

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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...

Yeni yönetim 30 Ekim'e kadar borçsuzluk yazısını alamazsa önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'ndan men edilecek.

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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...

Ek olarak Ocak ayına kadar piyasaya 500 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor.

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