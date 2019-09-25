UEFA'dan Süper Lig devine şok! Men cezası...

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifasının ardından tehlike çanları çalmaya başladı. Siyah beyazlı yönetim, bu sezona ait olan 15 milyon euroluk futbolcu alacakları yeni transferlerin bonservis bedelleri ile vergileri ödeyerek borçsuzluk raporunu UEFA Merkezi'ne göndermek zorunda. Yeni yönetim 30 Ekim'e kadar borçsuzluk yazısını alamazsa önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'ndan men edilecek.