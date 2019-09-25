25 Eylül 2019, Çarşamba

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Olay hakem Suat Arslanboğa için karar verildi

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasından oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan maçta iki skandal karar veren hakem Suat Arslanboğa ile ilgili Merkez Hakem Kurulu kararını verdi.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 09:11
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Olay hakem Suat Arslanboğa için karar verildi

Üst üste gelen "kural hatası" tartışmalarından sonra Beşiktaş-Başakşehir maçındaki hakem Suat Arslanboğa'nın performansı haftaya damga vurdu.

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Olay hakem Suat Arslanboğa için karar verildi

Planlanan program çerçevesinde Süper Lig hakemleri ve yardımcıları kampa alındılar ve bir günlük eğitim seminerinden geçecekler.

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Olay hakem Suat Arslanboğa için karar verildi

MHK ve eğitimci Jaap Uilenberg'in özellikle son haftayı analiz etmesi bekleniyor.

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Olay hakem Suat Arslanboğa için karar verildi

MHK Başkanı Zekeriya Alp'in en titiz olduğu konu hakemin sahadaki otoritesini kaybetmesi.

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Olay hakem Suat Arslanboğa için karar verildi

Suat Arslanboğa'nın siyah-beyazlı oyuncu Ljajic'in kendisine fiziki temasına kırmızı kart çıkarmaması, "uzun bir dinlendirme" cezasının habercisi oldu.

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