25 Eylül 2019, Çarşamba
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Olay hakem Suat Arslanboğa için karar verildi
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasından oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan maçta iki skandal karar veren hakem Suat Arslanboğa ile ilgili Merkez Hakem Kurulu kararını verdi.
Giriş Tarihi: 25.09.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 09:11
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