20 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'a iki kötü haber birden!

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 4-2'lik Slovan Bratislava mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor. Ligin 5. haftasında pazartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılacak olan siyah-beyazlılara kritik karşılaşma öncesi iki kötü haber birden geldi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 17:23
  • 1
  • 14
Beşiktaş'a iki kötü haber birden!

Süper Lig'in ilk 4 haftasında topladığı 4 puanla kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor.

  • 2
  • 14
Beşiktaş'a iki kötü haber birden!

Son olarak Gazişehir Gaziantep deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilerek Avrupa macerasına da mağlubiyetle başladı.

  • 3
  • 14
Beşiktaş'a iki kötü haber birden!

Slovakya temsilcisine son dakikalarda yediği iki golle mağlup olan Kara Kartal, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

  • 4
  • 14
Beşiktaş'a iki kötü haber birden!

Siyah-beyazlılara kritik Başakşehir maçı öncesi teknik heyetin planlarını bozan iki haber geldi. İşte detaylar...

  • 5
  • 14
Beşiktaş'a iki kötü haber birden!

RUIZ ANTRENMANA KATILMADI

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, Bratislava maçının 74. dakikasında sakatlanarak kenara gelmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör