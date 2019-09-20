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Beşiktaş'a iki kötü haber birden!
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 4-2'lik Slovan Bratislava mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor. Ligin 5. haftasında pazartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılacak olan siyah-beyazlılara kritik karşılaşma öncesi iki kötü haber birden geldi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 17:23
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