27 Eylül 2019, Cuma

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Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan sonra bir deprem daha! Ayrılığı resmen duyurdular

Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı alması nedeniyle hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. AS Gazetesi, ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak ilk ismi duyurdu. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 10:53
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Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan sonra bir deprem daha! Ayrılığı resmen duyurdular

Bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan sonra bir deprem daha! Ayrılığı resmen duyurdular

Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde Vodafone Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk toplantısında istifa kararı aldığını açıkladı.

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Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan sonra bir deprem daha! Ayrılığı resmen duyurdular

Orman yaptığı açıklamada "Çok mücadele ettik. Görüyorum ki enerjim buna yetmiyor. Bu yorgunluk olarak algılanmasın. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Bu kadar emek dökmüş, somut icraatlar yapmış birisiyim ama namusumuzla sorgulanır hale geldik. Küfürler, kıyametler var. Ne kötülük yaptım? Ayrılan yöneticiler de böyle.

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Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan sonra bir deprem daha! Ayrılığı resmen duyurdular

Beşiktaş ile alakalı hırsların olmasını normal karşılıyorum ama Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek doğru gelmedi. Maçlara gidiyorum. 'Fikret gol gol gol.' diye bağırıyorlar. Şehirlere gidiyorum sosyal medya üzerinden gencecik çocukları örgütlüyorlar, 10 kişiyi bağırttırıp yayınlıyorlar. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var.

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Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan sonra bir deprem daha! Ayrılı��ı resmen duyurdular

Çok düzgün ve önemli bir hocamız, çok iyi bir takımımız var. Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Şu andaki negatif hava çoğunlukla benim üzerimden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş aşkı ve hizmet için girdim. Bunları da iyi yaptığımı düşünüyorum. Yarın yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım ve divan başkanımız Tevfik Yamantürk ile konuşacağım.

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