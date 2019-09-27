Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan sonra bir deprem daha! Ayrılığı resmen duyurdular

Çok düzgün ve önemli bir hocamız, çok iyi bir takımımız var. Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Şu andaki negatif hava çoğunlukla benim üzerimden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş aşkı ve hizmet için girdim. Bunları da iyi yaptığımı düşünüyorum. Yarın yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım ve divan başkanımız Tevfik Yamantürk ile konuşacağım.