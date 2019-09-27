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Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan sonra bir deprem daha! Ayrılığı resmen duyurdular
Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı alması nedeniyle hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. AS Gazetesi, ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak ilk ismi duyurdu. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Giriş Tarihi: 27.09.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 10:53
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