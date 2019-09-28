28 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı! 3 yıldız kadroda yok

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların Trabzon kafilesi belli olurken, üç yıldız isim kadroda yer almadı. İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 15:03
  • 1
  • 22
Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı! 3 yıldız kadroda yok

KARIUS

  • 2
  • 22
Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı! 3 yıldız kadroda yok

UTKU

  • 3
  • 22
Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı! 3 yıldız kadroda yok

DOUGLAS

  • 4
  • 22
Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı! 3 yıldız kadroda yok

GÖKHAN GÖNÜL

  • 5
  • 22
Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı! 3 yıldız kadroda yok

VIDA

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör