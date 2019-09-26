26 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta bir deprem daha! Abdullah Avcı...

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi serüvenine kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla görevi bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Beşiktaş, Orman'ın istifasıyla sarsılırken, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili de şok bir gelişme yaşandı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 09:24
  • 1
  • 14
Beşiktaş'ta bir deprem daha! Abdullah Avcı...

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında yaptığı sürpriz açıklamayla Beşiktaş'taki sürecini tamamladığını açıklayan başkan Fikret Orman, yönetim kurulunu olağanüstü topluyor.

  • 2
  • 14
Beşiktaş'ta bir deprem daha! Abdullah Avcı...

Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek toplantıda, bundan sonra izlenecek yol haritası da belirlenecek.

  • 3
  • 14
Beşiktaş'ta bir deprem daha! Abdullah Avcı...

Tüm yöneticilerin tam kadro katılacağı toplantıda Fikret Orman, aldığı kararı açıklayacak ve seçim sürecinin izlenecek yönetimi belirleyecek.

  • 4
  • 14
Beşiktaş'ta bir deprem daha! Abdullah Avcı...

Ya Orman, yönetim ile birlikte istifa edecek ya da sadece Orman... Bu durumda iki ayrı tablo ortaya çıkıyor.

  • 5
  • 14
Beşiktaş'ta bir deprem daha! Abdullah Avcı...

Beşiktaş'ın tüzüğünün 36. maddesinin (c) fıkrasına göre sadece kulüp başkanı görevini bırakırsa, olağan seçime 6 aydan fazla süre olduğu için, ikinci başkan başkanlığında 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilecek. Bu durumda koltuğa Serdal Adalı oturacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör