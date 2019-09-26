26 Eylül 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta bir deprem daha! Abdullah Avcı...
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi serüvenine kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla görevi bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Beşiktaş, Orman'ın istifasıyla sarsılırken, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili de şok bir gelişme yaşandı. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Giriş Tarihi: 26.09.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 09:24
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