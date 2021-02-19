19 Şubat 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber! Denizlispor maçında...

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçen Beşiktaş'ın 2 golünü Cenk Tosun kaydetmişti. Önümüzdeki haftayı bay geçecek Kara Kartal, 27. haftada ise Denizlispor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi yıldız golcüden kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 19.02.2021 09:32
ABONE OL
  • 1
  • 9
Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber! Denizlispor maçında...

Beşiktaş'ta kritik Gençlerbirliği maçından üç puan çıkarıldı ancak zorlu saha şartlarında sakatlık yaşanmasından çekiniliyordu ve korkulan oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber! Denizlispor maçında...

Beşiktaş bu haftayı bay geçeceği için mevcut sakatların tamamının iyileşmesi bekleniyordu.

  • 3
  • 9
Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber! Denizlispor maçında...

Montero, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un iyileşecek olmasıyla Denizlispor maçına tam kadro çıkmayı planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, iki yıldız oyuncusundan gelen şok haberlerle üzüldü. Rachid Ghezzal'ın ardından Cenk Tosun'un da durumu ciddi.

  • 4
  • 9
Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber! Denizlispor maçında...

CENK TOSUN DENİZLİSPOR MAÇINDA YOK

Çıktığı ilk lig maçında iki defa fileleri sarsan Tosun Paşa'nın dizinde ağrı olduğu öğrenildi.

  • 5
  • 9
Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber! Denizlispor maçında...

Durumu ciddi olan yıldız golcünün tedavisine başlandı. Bu haftayı bay geçecek olan Beşiktaş yedi gün sonra Denizlispor karşısına çıkacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör