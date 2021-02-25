24 kişilik kadroda olmayan yabancıların pandemi nedeniyle listelere eklenmesini istemiştiniz. TFF'nin kararıyla bazı takımlar iki yeni transfer yaptı. Konuyla ilgili düşünceniz nedir?

Biz takımlara yeni finansman yükü gelmemesi ve 9 oyuncunun pozitif çıkması halinde hükmen mağlubiyet riski oluşmaması için zaten sözleşmesi olan yani ücreti ödenen ancak 24 kişilik listede yer almayan oyunculardan dördünün daha sadece bu sezon için listeye alınmasını istedik. TFF bambaşka bir karar alarak yeni oyuncu transferine yol açtı ve bazı kulüplerimizin daha da fazla finansal yük altına girmesine neden oldu.