25 Şubat 2021, Perşembe

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması! Yeni sözleşme...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen ve gözünü 27. haftada oynayacağı Denizlispor maçına çeviren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, futbol ve siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı merak konusu olan teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili de konuştu. (Bjk spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.02.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 12:06
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması! Yeni sözleşme...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol ve siyah-beyazlı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması! Yeni sözleşme...

Hürriyet'e konuşan Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması! Yeni sözleşme...

24 kişilik kadroda olmayan yabancıların pandemi nedeniyle listelere eklenmesini istemiştiniz. TFF'nin kararıyla bazı takımlar iki yeni transfer yaptı. Konuyla ilgili düşünceniz nedir?

Biz takımlara yeni finansman yükü gelmemesi ve 9 oyuncunun pozitif çıkması halinde hükmen mağlubiyet riski oluşmaması için zaten sözleşmesi olan yani ücreti ödenen ancak 24 kişilik listede yer almayan oyunculardan dördünün daha sadece bu sezon için listeye alınmasını istedik. TFF bambaşka bir karar alarak yeni oyuncu transferine yol açtı ve bazı kulüplerimizin daha da fazla finansal yük altına girmesine neden oldu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması! Yeni sözleşme...

Bu yılki yayın ihalesine ilişkin öngörüleriniz neler? Rakamlar ne düzeyde gerçekleşir?

Şu andaki rakamdan aşağı olmaması gerektiği aşikar. Asıl mücadelemiz bu rakamı olabildiğince yukarı çıkarmak olmalıdır. Önce Spor Yasası, sonra Süper Lig A.Ş. gibi fark yaratacak projeler var.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması! Yeni sözleşme...

Kulüpler Birliği Başkanı seçilince, "İlk işimiz Spor Yasası" demiştiniz. O konudaki çalışmalar ne durumda? Kulüpler Birliği ile ilgili diğer projeleriniz neler?

Kulüpleri kollayan, koruyan bir yasa için Kulüpler Birliği olarak bir komisyon oluşturduk. Bu komisyondaki arkadaşlarımız elinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Farkındaysanız Kulüpler Birliği Vakfı belki de tarihinin en güçlü yönetim kuruluna sahip. Tüm kulüplerin sorunları aynı. Beşiktaş ile birlikte tüm kulüplerin dertlerine derman olacak uygulamaları hayata geçirmek ve kurtuluşu tüm kulüplerimiz için sağlamak zorundayız.

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