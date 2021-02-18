Peki ya Beşiktaş? Her şeyden önce Elneny, Caner, Gökhan gibi üç usta gitmiş... Burak Yılmaz gibi bir golcü, Boateng gibi de iyi bir alternatif oyuncu kaybedilmiş... Yani... Yanisi şu, sezon başı Beşiktaş için şampiyonluk şarkısı söylememiz istenilse; zor dostum zor, derdik! Sanırım herkes öyle derdi...