18 Şubat 2021, Perşembe

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun'u böyle değerlendirdi! "Tam zamanında geldi"

Süper Lig'de 25. hafta itibarıyla 51 puanla averajla 2. sırada bulunan Beşiktaş, son olarak Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Devre arasında siyah-beyazlılara dahil olan ve maça da sonradan girip 2 gol kaydeden Cenk Tosun, maçın adamı oldu. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de, yıldız oyuncuyu değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:23
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun'u böyle değerlendirdi! Tam zamanında geldi

TURGAY DEMİR - YILDIZLARA UZANMAK

Sezon başındaki manzaraya bakarsak Beşiktaş ve Sergen Yalçın için durum hiç de iç açıcı değildi... Fenerbahçe önemli (Yanılmıyorsam 16 oyuncu aldılar) transferler yapmış, Galatasaray'ın, Falcaolu, Diagneli, Belhandalı zaten iyi bir kadrosu varken üzerine Emre Kılınç'ı almış, Başakşehir zaten geride kalan sezonun şampiyonuydu. Bir tek Trabzonspor güç kaybetmiş diyebiliriz...

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun'u böyle değerlendirdi! Tam zamanında geldi

Peki ya Beşiktaş? Her şeyden önce Elneny, Caner, Gökhan gibi üç usta gitmiş... Burak Yılmaz gibi bir golcü, Boateng gibi de iyi bir alternatif oyuncu kaybedilmiş... Yani... Yanisi şu, sezon başı Beşiktaş için şampiyonluk şarkısı söylememiz istenilse; zor dostum zor, derdik! Sanırım herkes öyle derdi...

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun'u böyle değerlendirdi! Tam zamanında geldi

Sıradan her teknik adam korkardı!.. Sergen Yalçın korkmadı... Her darbeyle biraz daha güçlendi adeta... Zor olanı yaptı, zorlukları derinden kavramayı seçti... Kafasını kuma gömmedi, korkmadı, kendine ve oyuncu gurubuna güvendi, inandı...

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun'u böyle değerlendirdi! Tam zamanında geldi

Kadroya yeni katılan Ghezzal, Aboubakar, Welinton, Mensah, Josef De Souza, Larin, Roiser gibi oyuncularla yol yürüyecekti ve hangisinin nasıl bir performans sergileyeceğini kimse bilmiyordu... Dahası savunmanın solu ve kalesi de alt yapıdan gelen iki genç adama emanet edilecekti...

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun'u böyle değerlendirdi! Tam zamanında geldi

İşte bu şartlarda hayata ve futbola doğru ve cesur gözlerle bakan Sergen Yalçın, zorluklarla beraber bir kolaylık olduğunu iyi biliyordu... Zorluklar insanın karakterini yüceltir, sinirlerini çelik gibi yapar, bir bakıma gücüne güç katar, yeter ki korkmak yerine savaşmayı seçenlerden olun... Hoca bunu yaptı...

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