Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı!

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, oyuna sonradan girerek 2 gol atmış ve 3 puanın mimarlarından olmuştu. Siyah-beyazlılarda yıdız golcü, bu maçta aldığı darbeden dolayı sakatlandı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Gençlerbirliği maçında darbeye bağlı olarak ödem oluştu. Bu ödemin geçmesi bekleniyor, 2-3 gün içinde Cenk Tosun'un Denizlispor maçında oynayıp oynayamayacağı netleşecek." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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