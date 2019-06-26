26 Haziran 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş yeni Güven Yalçın'ı Almanya'da buldu
Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan Beşiktaş, Almanya'ya çıkarma yaptı. Güven Yalçın gibi genç ve yetenekleri takıma katmak isteyen siyah-beyazlılarda 6 isim yakından takip ediliyor. Daha önce Manchester City'nin de istediği 19 yaşındaki genç futbolcu ise kadroya katılacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.06.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 12:19
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"