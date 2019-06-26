Beşiktaş yeni Güven Yalçın'ı Almanya'da buldu

Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan Beşiktaş, Almanya'ya çıkarma yaptı. Güven Yalçın gibi genç ve yetenekleri takıma katmak isteyen siyah-beyazlılarda 6 isim yakından takip ediliyor. Daha önce Manchester City'nin de istediği 19 yaşındaki genç futbolcu ise kadroya katılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 12:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





