26 Haziran 2019, Çarşamba

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Beşiktaş yeni Güven Yalçın'ı Almanya'da buldu

Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan Beşiktaş, Almanya'ya çıkarma yaptı. Güven Yalçın gibi genç ve yetenekleri takıma katmak isteyen siyah-beyazlılarda 6 isim yakından takip ediliyor. Daha önce Manchester City'nin de istediği 19 yaşındaki genç futbolcu ise kadroya katılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 12:19
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Beşiktaş yeni Güven Yalçın'ı Almanya'da buldu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Beşiktaş yeni Güven Yalçın'ı Almanya'da buldu

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda kadroya yıldız isimler katılacak.

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Beşiktaş yeni Güven Yalçın'ı Almanya'da buldu

Beşiktaş, kadroya direk katkı yapacak oyuncuların yanı sıra siyah-beyazlılar genç oyuncuların da transferine büyük önem veriyor.

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Beşiktaş yeni Güven Yalçın'ı Almanya'da buldu

Kartal'ın scout ekibi Avrupa'nın birçok bölgesinde genç oyuncu avında.

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Beşiktaş yeni Güven Yalçın'ı Almanya'da buldu

Ekip Almanya'da ise 6 ismi yakın takibe almış durumda.

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