26 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan flaş Kagawa hamlesi! Görüşmeler başladı

Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Adem Ljajic ve Ertaç Özbir transferlerinde mutlu sona ulaşan Kara Kartal, transferde hız kesmiyor. Gündemdeki isimse geçen sezon ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiralanan ve etkili bir performans gösteren Shinji Kagawa. Siyah-beyazlı kurmaylar, yıldız futbolcuyu yeniden takıma kazandırmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 21:07
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Beşiktaş'tan flaş Kagawa hamlesi! Görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Beşiktaş'tan flaş Kagawa hamlesi! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

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Beşiktaş'tan flaş Kagawa hamlesi! Görüşmeler başladı

8 Temmuz tarihinde Riva'da toplanacak olan siyah-beyazlılarda ilk hedef transferleri kampa yetiştirmek.

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Beşiktaş'tan flaş Kagawa hamlesi! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde forma giyen Tyler Boyd için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, Shinji Kagawa için de atağa kalktı.

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Beşiktaş'tan flaş Kagawa hamlesi! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz günlerde Başkan Fikret Orman, bu futbolcuyu kadroya katmak istediklerini açıklamıştı.

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