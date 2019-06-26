Beşiktaş'tan flaş Kagawa hamlesi! Görüşmeler başladı

Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Adem Ljajic ve Ertaç Özbir transferlerinde mutlu sona ulaşan Kara Kartal, transferde hız kesmiyor. Gündemdeki isimse geçen sezon ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiralanan ve etkili bir performans gösteren Shinji Kagawa. Siyah-beyazlı kurmaylar, yıldız futbolcuyu yeniden takıma kazandırmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 21:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





