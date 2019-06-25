25 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı
Transferde son dakika... Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Douglas transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi Barcelona'da bulunan başarılı futbolcunun transferini Brezilyalılar duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 25.06.2019 22:14 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 22:15
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