25 Haziran 2019, Salı

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı

Transferde son dakika... Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Douglas transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi Barcelona'da bulunan başarılı futbolcunun transferini Brezilyalılar duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.06.2019 22:14 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 22:15
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı

Douglas transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminin açılması ile birlikte bütün takımlar transfer çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray ve Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı

İki kulübün Brezilyalı futbolcu Douglas için transfer savaşında olduğu öne sürülmüştü.

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı

Brezilya basınından transfer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İşte transferin detayları...

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