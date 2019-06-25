25 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!
Beşiktaş, sağ bekte Bruno Peres için artık geri sayıma geçti. Beşiktaş yönetimi önce oyuncunun menajeri ile yaptığı pazarlıkta anlaşmaya vardı.
Giriş Tarihi: 25.06.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 09:48
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Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!
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Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!
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Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!
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Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!
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Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!
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