25 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş, sağ bekte Bruno Peres için artık geri sayıma geçti. Beşiktaş yönetimi önce oyuncunun menajeri ile yaptığı pazarlıkta anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 09:48
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Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!
Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!

Geçen sezonu Sao Paulo'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Roma'da olan 29 yaşındaki oyuncuya bir başka İtalyan ekibi Lazio'da talip olmuş ve senelik 1.5 milyon eruo teklif etmişti.

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Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!
Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!

Ancak Roma'dan ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldızın bu kulüpte 2 milyon euro kazandığı için daha düşük bir rakama gitmeye sıcak bakmadığını bildirdi.

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Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!
Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!

Ardından devreye giren Beşiktaş, 2 milyon euro yıllık ücretin yanı sıra bonus da vereceğini belirterek, Sambacı'yı ikna etti.

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Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!
Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!

Kartal ardından Roma ile görüşmelere başladı.

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Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!
Beşiktaş, Bruno Peres ile anlaşmaya vardı!

İtalyanlarla yapılan pazarlıkta 2 milyon euroya anlaşmaya varıldı. Ancak ödeme konusunda görüş ayrılığı çıktı.

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