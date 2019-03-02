02 Mart 2019, Cumartesi
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Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük tepki
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlı taraftarlar yediği hatalı goller sonrası tecrübeli kaleci Karius'a sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 02.03.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 18:23
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