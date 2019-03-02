02 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

"Beşiktaş taraftarına 'vefa' yakışır!"

Fotomaç'ın usta yazarlarından Hakkı Yalçın köşe yazısında gündemi değerlendirirken, Ali Koç-Fikret Orman buluşmasını yazdı. Beşiktaş taraftarının Şenol Güneş'e nasıl veda etmesi gerektiğini de kaleme alan Yalçın'ın yazısı şu şekilde;

Giriş Tarihi: 02.03.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 07:53
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Beşiktaş taraftarına 'vefa' yakışır!

İki kulüp başkanının maçta bir araya gelmesi dünyanın her yerinde olağan sayılır da, bizde "sportmenlik devrimi" yerine geçiyorsa o ülkede gerçekten centilmenlik sorunu var demektir.

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Beşiktaş taraftarına 'vefa' yakışır!

Bu sorunu oluşturanlar da birbirlerini yiyerek geçinen kulüp başkanlarıdır. Bir başkan düşünün diğer kulüp başkanına "biz hayvanlarla hayvan olamayız" diyecek kadar kabalaşır ve söyledikleri yanına kalır.

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Beşiktaş taraftarına 'vefa' yakışır!

Onları sorgulamayan sistem tokalaşan iki eli görünce "sportmenlikten deli olur!" Biz buna "göz boyama seansları" diyoruz. Ekselansları kusurumuza bakmasınlar!

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Beşiktaş taraftarına 'vefa' yakışır!

Hakemler futbolun en tehlikeli gerçeğidir. Hizmette kusur yoktur. Çiçeği istediklerine sapını da istemediklerine gönderirler.

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Beşiktaş taraftarına 'vefa' yakışır!

Her yolun mubah sayıldığı düzende kimse hakkı olmayanı reddetmez. Haksızlık ideolojik bir salgındır.

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