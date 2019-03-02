Rıdvan Dilmen: "Bu saatten sonra Şenol Güneş Beşiktaş'ta kalmaz"

"ŞENOL HOCA KULÜPLERLE KAVGAYI BIRAKMALI"

"Umarım Şenol Hoca başarılı olur, Allah yardımcısı olsun. Bir ricam var, 2002'de Şenol Hocamı istiyorum. Kulüplerle kavgayı bıraksın. "2002'deki gibi herkesin sevdiği bir Şenol Güneş olsun. 'Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi oynuyor' gibi bir şey söyledi. Kulüpçülük, Milli Takım'ın önüne geçti. Şenol Hoca'dan beklentim, her statta iyi şekilde karşılanması. bu potansiyel onda var."