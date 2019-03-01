01 Mart 2019, Cuma
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Fikret Orman'dan transfer itirafı! Sezon sonunda...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile olan görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Orman, Kagawa, Ljajic, Fabri ve Beşiktaş'ı gelecek sezon kimin çalıştıracağına dair soruları yanıtladı.
Giriş Tarihi: 01.03.2019
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mustafa Cengiz ile olan görüşmesinin ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Orman sezon sonunda milli takıma gidecek Şenol Güneş için şu ifadeleri kullandı;
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