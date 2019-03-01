01 Mart 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman'dan transfer itirafı! Sezon sonunda...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile olan görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Orman, Kagawa, Ljajic, Fabri ve Beşiktaş'ı gelecek sezon kimin çalıştıracağına dair soruları yanıtladı.

Fikret Orman'dan transfer itirafı! Sezon sonunda...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.03.2019

Başkanı , ile olan görüşmesinin ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Orman sezon sonunda gidecek için şu ifadeleri kullandı;

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