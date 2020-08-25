25 Ağustos 2020, Salı

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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Yunan temsilcisi PAOK karşılaştı. Rakibine 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Devler Ligi'ne havlu attı. İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 23:18
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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK'la karşılaştı.

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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler

Format gereği Selanik'te tek maçlı eleme sistemine göre oynanan mücadeleyi ev sahibi PAOK, 3-1'lik skorla kazandı.

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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler

Tzolis (2) ve Pelkas'ın gollerine engel olamayan Beşiktaş'ta Larin'in golü tur için yeterli olmadı.

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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler

Bu sonucun ardından Devler Ligi'ne veda eden Kartal, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler

İŞTE PAOK-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN ÖNE ÇIKAN KARELER...

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