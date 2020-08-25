25 Ağustos 2020, Salı

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Ozan Tufan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajerinden açıklama geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ı transfer etmek istediği ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisinin transferi konusunda ısrarcı olduğu öne sürülmüştü. Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada Ozan Tufan ile ilgili transfer iddialarına açıklık getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 21:20 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 21:21
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Ozan Tufan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajerinden açıklama geldi

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

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Ozan Tufan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajerinden açıklama geldi

Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Ozan Tufan'a talip olduğu öne sürülmüştü.

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Ozan Tufan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajerinden açıklama geldi

Öyle ki Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 25 yaşındaki futbolcuyu resmen Fenerbahçe'den istediği ifade edilmişti.

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Ozan Tufan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajerinden açıklama geldi

Konuyla ilgili milli yıldız Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli flaş açıklamalarda bulundu.

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Ozan Tufan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajerinden açıklama geldi

Milliyet''e konuşan Cenikli yaptığı açıklamalarda; 'Ozan Tufan'a gelen şuan bir teklif yok. Ozan, Fenerbahçe'ye konsantre olmuş durumda.

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