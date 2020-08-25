Ozan Tufan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajerinden açıklama geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ı transfer etmek istediği ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisinin transferi konusunda ısrarcı olduğu öne sürülmüştü. Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada Ozan Tufan ile ilgili transfer iddialarına açıklık getirdi. İşte detaylar...