Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Süper Lig'in ikinci yarısına Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Harcama limitini aşması sebebiyle şu an için takviye yapamayan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Tyler Boyd, Jeremain Lens gibi isimlerlerle yollarını ayırarak transfer için kaynak yaratmaya çalışan siyah-beyazlılarda flaş bir ayrılık yolda. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 20:54 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 21:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





