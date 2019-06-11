11 Haziran 2019, Salı
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Avrupa devlerinin Dorukhan kapışması!
Beşiktaş, hoca arayışlarını sonlandırdı ve gözünü transfere dikti. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kartal, bir yandan da genç oyuncularına gelen transfer teklifleri ile ilgileniyor. Özellikle İtalyan kulüplerinin Dorukhan Toköz'e olan ilgisi siyah beyazlıların iştahını kabartıyor.
Giriş Tarihi: 11.06.2019 00:06 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 07:55
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