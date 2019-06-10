10 Haziran 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'tan transfer yağmuru!
Transferde son dakika gelişmesi... Beşiktaş 2019-2020 sezonunu öncesi ilk hamleyi Abdullah Avcı'yı takımın başına getirerek yapan siyah beyazlılarda ilk imzalar atılıyor... Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
Giriş Tarihi: 10.06.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 12:19
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