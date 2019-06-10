10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan transfer yağmuru!

Transferde son dakika gelişmesi... Beşiktaş 2019-2020 sezonunu öncesi ilk hamleyi Abdullah Avcı'yı takımın başına getirerek yapan siyah beyazlılarda ilk imzalar atılıyor... Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

Giriş Tarihi: 10.06.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 12:19
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Beşiktaş'tan transfer yağmuru!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla yeni sezondaki takımın kadrosu şekillenmeye başladı.

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Beşiktaş'tan transfer yağmuru!

Yönetim; kaleci (yedek), stoper, sağ bek, sol bek, sol açık, santrfor ve 10 numara pozisyonu için takviye isteyen Avcı'nın listesi ile kendi listesindeki isimler arasından ekonomik olarak en uygunları transfer edecek.

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Beşiktaş'tan transfer yağmuru!

İşte Avcı'nın 2020 model Beşiktaş'ında transfer etmek etmek istediği isimler:

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Beşiktaş'tan transfer yağmuru!

Transferde öncelikli mevki stoper... Ömer Toprak ismi hem yönetim hem de Abdullah Avcı'nın onayından geçti.

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Beşiktaş'tan transfer yağmuru!

Alman ekibi Borussia Dortmund'da şans bulamayan 29 yaşındaki oyuncu da gelmeye hazır.

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