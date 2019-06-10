10 Haziran 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'a tanıdık golcü
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'daki kampından canlı bağlanarak maç öncesi gelişmeleri aktaran Hakan Gündoğar, flaş bir transfer müjdesi verdi. Gündoğar, "Beşiktaş yönetimi, yarın Aboubakar ile İspanya'da görüşecek" ifadelerini kullandı.
10.06.2019
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