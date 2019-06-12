Burak Yılmaz için sürpriz transfer iddiası! İzlanda maçından sonra...

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği etkili performansla beğeni toplayan Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan Fransa maçındaki oyunuyla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncuya İtalyan kulübünün talip olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.06.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 20:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





