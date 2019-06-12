12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Burak Yılmaz için sürpriz transfer iddiası! İzlanda maçından sonra...

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği etkili performansla beğeni toplayan Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan Fransa maçındaki oyunuyla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncuya İtalyan kulübünün talip olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.06.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 20:02
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Burak Yılmaz için sürpriz transfer iddiası! İzlanda maçından sonra...

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

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Burak Yılmaz için sürpriz transfer iddiası! İzlanda maçından sonra...

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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Burak Yılmaz için sürpriz transfer iddiası! İzlanda maçından sonra...

Yaşadığı mali problemler nedeniyle transfer bütçesinde küçülmeye giden siyah-beyazlılar, Ljajic'e verilen bonservis bedelinin ardından kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara öncelik verecek.

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Burak Yılmaz için sürpriz transfer iddiası! İzlanda maçından sonra...

İç transferde de çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Isımat-Mirin, Enzo Roco, Adriano, Gary Medel, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek ile yolların ayrılması bekleniyor.

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Burak Yılmaz için sürpriz transfer iddiası! İzlanda maçından sonra...

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan transfer edilen ve sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta 11 gol kaydederek siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışına girmesinde önemli pay sahibi olan Burak Yılmaz ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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