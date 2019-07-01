01 Temmuz 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta iç ve dış transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadrosunu şekillendiren siyah-beyazlılarda yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 16:24
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Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk şansını son haftalarda kaybederek ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle transfer bütçesinde küçülmeye giden siyah-beyazlılar, geçen sezon Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in bonservisini aldı.

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Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

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Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Kara Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde forma giyen Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'un transferinde de mutlu sona yakın.

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