01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta iç ve dış transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadrosunu şekillendiren siyah-beyazlılarda yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.07.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 16:24
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