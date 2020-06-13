13 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Çebi, sezon sonunda sözleşmeleri sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacakları konuşulan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 19:02
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Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

beIN SPORTS'a konuşan Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"İNŞALLAH KAZASIZ BELASIZ 8 HAFTAYI ATLATIRIZ"

"Ümraniye'de hayat eskisi gibi, normale dönmüş. Futbola çok uzak kalmıştık, dönmenin keyfini hep beraber yaşayacağız. İnşallah kazasız, belasız 8 haftayı atlatırız. Temennimiz o."

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Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

"BU KAMPANYAYI GÖREVE GELDİĞİMİZDE BERİ PLANLIYORUZ"

"Bu kampanya, göreve geldiğimizden beri planlarımız içinde olan bir çalışmaydı. 19.03'te planlamıştık bunu ama maalesef biliyorsunuz pandemi ilan edildiği için yapamadık ve erteledik."

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Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

"CAMİAMIZA GÜVENİYORUZ"

"2.5-3 ay gibi bir gecikmeyle, dün başlamış olduk. Hayırlısı olsun. Taraftarımıza, Beşiktaş camiasına güveniyoruz. Gerekli desteği vereceğine adımız gibi eminiz. Dün de çok iyi gitmiş. Yaklaşık 160 bin mesaj gelmiş."

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Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

"CENK TOSUN'A KAPIMIZ HEP AÇIK"

"Cenk Tosun ile geçen konuştum. Doğum günüydü. Çok yaşlanmadan geri gel dedim. Gülmeye başladı. Cenk bizim çocuğumuz. Kısmet. Kapımız hep açık. Tabi olursa bizdeki parayı kabul etmeli."

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Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

"ÖZÜMÜZDEN UZAKLAŞMANIN BEDELİNİ AĞIR ÖDÜYORUZ"

"Biz paraları öze dönüş için kullanmayı planlamıştık. Yeni transferler öze dönüşü ifade etmiyor. Biz Beşiktaş için sabreden taraftarlar istiyoruz. Özümüzden uzaklaşmanın bedelini ağır ödüyoruz. Aynı hatayı bir daha yapmak, bağış kampanyasına yazık olur.

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