Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

"BU KAMPANYAYI GÖREVE GELDİĞİMİZDE BERİ PLANLIYORUZ"

"Bu kampanya, göreve geldiğimizden beri planlarımız içinde olan bir çalışmaydı. 19.03'te planlamıştık bunu ama maalesef biliyorsunuz pandemi ilan edildiği için yapamadık ve erteledik."