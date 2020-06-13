Beşiktaş taraftarı isyan etti! "Rezillik"

Süper Lig'in 27'inci haftasına Beşiktaş Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro tercihi ise ağır eleştirilere neden oldu. Beşiktaş taraftarı Yalçın'ın kararlarıyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımlar...

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Giriş Tarihi: 13.06.2020 22:35 ABONE OL