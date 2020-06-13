13 Haziran 2020, Cumartesi

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Sahne senin Beşiktaş! İşte Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı 11'i

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Süper Lig resmen başladı. 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Kara Kartal'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 13:48
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Sahne senin Beşiktaş! İşte Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in kalan 8 maçının ilkine bugün çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, saat 21.00'de başlayacak mücadelede Antalyaspor'u konuk edecek. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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Sahne senin Beşiktaş! İşte Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı 11'i

Zirvenin 9 puan uzağında kalan ve son maça kadar şampiyonluk için şansını zorlayacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın cezası bulunuyor.

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Sahne senin Beşiktaş! İşte Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı 11'i

Sakatlık geçiren N'Koudou'nun da forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Umut Nayir, Atiba, Boyd, Caner ve Lens kart cezası sınırında. Bu isimler kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Denizlispor sınavında forma giyemeyecek.

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Sahne senin Beşiktaş! İşte Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı 11'i

ANTALYA İLE 48. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor ile Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş kazanırken, 5'ini Antalyaspor kazanmayı başardı.

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Sahne senin Beşiktaş! İşte Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı 11'i

9 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların kaydettiği 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmayı başarmıştı.

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