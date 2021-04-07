07 Nisan 2021, Çarşamba
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Aboubakar için flaş transfer iddiası! Premier Lig ekibi devrede...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, 15 gol kaydederek takımının bu başarısında büyük pay sahibi olmuştu. Kamerunlu golcü için flaş bir transfer iddiası atıldı ve Premier Lig ekibinin devrede olduğu yazıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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