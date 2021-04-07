07 Nisan 2021, Çarşamba

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Aboubakar için flaş transfer iddiası! Premier Lig ekibi devrede...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, 15 gol kaydederek takımının bu başarısında büyük pay sahibi olmuştu. Kamerunlu golcü için flaş bir transfer iddiası atıldı ve Premier Lig ekibinin devrede olduğu yazıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.04.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 12:48
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Aboubakar için flaş transfer iddiası! Premier Lig ekibi devrede...

Milli takım kampında sakatlanan Aboubakar, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bırakmıştı.

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Aboubakar için flaş transfer iddiası! Premier Lig ekibi devrede...

Bu sezon Larin'le birlikte Beşiktaş'ın en büyük gol silahı olan Kamerunlu yıldızdan kötü haber gelmişti.

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Aboubakar için flaş transfer iddiası! Premier Lig ekibi devrede...

Deneyimli forvetin 2 maç daha oynayamayacağı öğrenildi. Aboubakar, siyah-beyazlı takımın Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

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Aboubakar için flaş transfer iddiası! Premier Lig ekibi devrede...

Aboubakar, Süper Lig'deki zorlu Ankaragücü karşılaşmasıyla takımına geri dönecek.

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Aboubakar için flaş transfer iddiası! Premier Lig ekibi devrede...

TRANSFER İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

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