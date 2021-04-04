Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Necip Uysal'ın hatası sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Kasımpaşa Aytaç Kara ile 1-0 öne geçerken, golden önce Necip Uysal'ın hatası sonrası siyah-beyazlı taraftarlar 30 yaşındaki oyuncuya büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 20:29 ABONE OL