04 Nisan 2021, Pazar

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Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Necip Uysal'ın hatası sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Kasımpaşa Aytaç Kara ile 1-0 öne geçerken, golden önce Necip Uysal'ın hatası sonrası siyah-beyazlı taraftarlar 30 yaşındaki oyuncuya büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.04.2021 20:29
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Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Necip Uysal'ın hatası sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Necip Uysal'ın hatası sonrası...

Siyah-beyazlılarda Sergen Yaçın sağ bek mevkinde Necip Uysal'a görev verdi.

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Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Necip Uysal'ın hatası sonrası...

Zorlu mücadelenin 19. dakikasında Kasımpaşa Aytaç Kara'nın golü ile 1-0 öne geçti.

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Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Necip Uysal'ın hatası sonrası...

Golden önce Necip Uysal'ın hatası büyük tepki topladı.

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Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Necip Uysal'ın hatası sonrası...

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal takımı atağa çıkarmak isterken pas hatası yaparak topu Kevin Varga'ya kaptırdı.

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