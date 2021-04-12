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12 Nisan 2021, Pazartesi
BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! "Can havliyle zor anlar yaşattı" Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 4-2 kazandı. Bu galibiyetle liderliğini perçinleyen siyah-beyazlılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... Giriş Tarihi: 12.04.2021 09:32 TURGAY DEMİR - MUHTEŞEM DETAY!
Şampiyonluk yolunda kolay maç yok… Her rakibe saygı duymalı, maçların her anını tam motivasyonla yaşamalısınız… Normal şartlarda bu deplasmanda ilk golü bulan Beşiktaş'ın maçı kolay kazanmasını beklersiniz ama öyle olmadı… Kartal attı ardından yedi, attı yine yedi… Kağıt üzerinde bunu beklemezsiniz çünkü Erzurumspor bu kadar golcü bir takım değil. Ancak şanstı, şanssızlıktı, kaleci hatalarıydı derken maçın ilk bölümü düello şeklinde geçti. Atiba yine asistini yaptı ama her zamanki oyunundan uzaktı. Bu da normal, adam gelmiş 100 yaşına, daha ne yapsın! Dorukhan orta sahadaki en etkili Beşiktaşlı'ydı… Önde Larin perdeyi açtı, Ozi yorulana kadar işini iyi yaptı…
Ghezzal ise başka bir alem, o muhteşem bir detay… Aldı, götürdü, rakibinden kurtardı ve çatala bıraktı… Bunu çok sık yapmalı, denemeli en azından. Böyle muhteşem bir sol ayağınız varsa 14 asistle yetinemezsiniz… İlk yarı kora kor oynanırken ikinci yarıda tempo düştü. Beşiktaş ön bölgede organize olmakta zorlandı… Yorulan Ghezzal ve Tosun Paşa çıkıp N'Koudou-Töre ikilisi girince daha etkili olmaya başladı…
Beşiktaş bu zorlu deplasmanda her zamanki oyununu tam olarak sahaya yansıtamadı ve bu kez yıldız odaklı skor üretti… Dört gol de golcülerden geldi; Larin, Ozi, Ghezzal, Töre… Şampiyonluk yolunda çok değerli bir galibiyet daha alan Beşiktaş, Fatih Terim'in "Arada üç puan var" şeklinde doğmamış çocuğa zıbın biçmek üzerine kurulu hesabının da sağlamasını yapmış oldu... Terim şimdi yeni bir hesap yapmak zorunda! Cenk Tosun'a geçmiş olsun derken, hatalı gol yiyen Ersin'i neredeyse tüm takımın teselli etmesi harikaydı. Takım ruhu budur.
ERMAN TOROĞLU - ERSİN'İ KURTARDILAR
Bir tarafta tuhaf bir hastalık süreci geçiriyoruz. Bilmediğimiz durumlarla karşılaştık. Her şey tamam ama Türkiye'de bu kadar stat yapıldı, zeminleri neden böyle anlamıyorum. Önümüzdeki yıl TFF'nin sahası bozuk olan takımların maçlarını başka şehre alması gerekir. Bunu da bu seneden deklare etsin ki kimse bahane üretmesin. Zaten futbolcular diken üzerinde bakla bile yetişmeyecek zeminde onları mücadeleye zorluyoruz. Zeminini yapmayan takım liglerde oynamasın. Futbolcular için büyük tehlike…
Sakatlıkları görüyorsunuz, günah değil mi? Bu maç ligin son maçı olsa galibiyette Beşiktaş şampiyon olacak, beraberlikte de Erzurum ligde kalacak olsa kaleciler için neler yazılmazdı? Maç sattıkları mı yoksa ahlak düzeyleri mi kalırdı? Geçmişte bazı şeyler oldu onları biliyoruz. Bu alem bunları yaşadı. Ama şu anda pek o ahlaksızlık gözükmüyor. Önce Ghezzal sonra Gökhan hem kalecilerini kurtardı hem Beşiktaş'ı. Öyle bir maç oynandı ki iki yumurtadan biri kırılacaktı. Kırılan yumurta Erzurum oldu.
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