BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! "Can havliyle zor anlar yaşattı"

Sakatlıkları görüyorsunuz, günah değil mi? Bu maç ligin son maçı olsa galibiyette Beşiktaş şampiyon olacak, beraberlikte de Erzurum ligde kalacak olsa kaleciler için neler yazılmazdı? Maç sattıkları mı yoksa ahlak düzeyleri mi kalırdı? Geçmişte bazı şeyler oldu onları biliyoruz. Bu alem bunları yaşadı. Ama şu anda pek o ahlaksızlık gözükmüyor. Önce Ghezzal sonra Gökhan hem kalecilerini kurtardı hem Beşiktaş'ı. Öyle bir maç oynandı ki iki yumurtadan biri kırılacaktı. Kırılan yumurta Erzurum oldu.